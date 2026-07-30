الذهب والفضة يرتفعان بعد الإبقاء على الفائدة دون تغيير

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أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار المعادن النفيسة بنحو 1% اليوم الخميس بعدما أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تصاعد مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

صعد الذهب ليلامس مستوى 4100 دولار للأونصة، فيما قفزت الفضة إلى 58.28 دولار للأونصة.

صوت الفيدرالي بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لمصلحة الإبقاء على الفائدة دون تغيير، رغم أن انقسام التصويت أشار إلى تزايد قناعة بعض صناع السياسة بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، الذي يشكل عادة عامل ضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا، قد يكون ضروريا لكبح ضغوط الأسعار المتجددة.

أكد رئيس الفيدرالي كيفن وارش، أن القرار الأخير لم يكن مؤشرا على التراخي في البنك المركزي، وقال "إذا ظل التضخم مرتفعا طوال فترة التوقعات، فقد تكون أسعار الفائدة بالفعل جزءا من ذلك الحل، لكنني لا أقول إنها الحل بمعزل عن غيرها".

انخفض الذهب بأكثر من الخمس منذ اندلاع حرب أمريكا وإيران قبل 5 أشهر، إذ غذت أسعار الطاقة المرتفعة ضغوط التضخم وزادت احتمال بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع ذلك ظل المعدن قريبا من مستوى 4000 دولار للأونصة منذ أواخر يونيو، بدعم موجة الشراء عند انخفاض الأسعار.

في الشرق الأوسط، تصاعدت التوترات بعدما قال الرئيس دونالد ترمب إن أمريكا سترد بضربات على هجوم إيران حديث استهدف قاعدة عسكرية في الأردن.

كما نفذت السعودية ضربات محددة ضد أهداف لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق، بعدما اعترضت مسيرات أطلقتها جماعات إرهابية كانت تستهدف المنشآت النفطية.