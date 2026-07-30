أردوغان: إرسال قانون حل حزب العمال الكردستاني للبرلمان خلال أيام

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تشريعاً يتعلق بحل حزب العمال الكوردستاني المسلح المحظور سيجري إرساله إلى البرلمان "خلال الأيام المقبلة".

وكان حزب العمال الكوردستاني قرر في مايو (أيار) 2025 نزع سلاحه وحل نفسه بعد دعوة من زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

في سياق آخر، شدّد الرئيس التركي على أن أي مبادرة "تتجاهل الحقوق السيادية للقبارصة الأتراك" مصيرها الفشل، معلّقاً على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الجزيرة المقسّمة عن محادثات جديدة بشأنها.

وقال أردوغان إن "أي مبادرة تتجاهل المساواة السيادية للقبارصة الأتراك وحقوقهم ومصالحهم المشروعة لن تنجح".

ورأى أن "المسألة القبرصية ليست مجرد نقاش في شأن تقاسم السلطة بين مجموعتين، بل تتعلق بصورة أساسية بالاعتراف بالمساواة السيادية وبالوضعية الدولية للشعب القبرصي التركي".

وكان غوتيريش قد قال عقب مباحثات أجراها الأربعاء مع رئيس جمهورية قبرص المعترف بها دولياً نيكوس خريستودوليدس ورئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد توفان إرهورمان: "حصلت على توافق بين الجانبين والدول الضامنة للانتقال إلى عقد اجتماع بصيغة خمسة زائد واحد، ولكن مع تحضير مناسب"، من دون أن يحدد الموعد.

وأشار إلى أن المحادثات ستشمل خريستودوليدس وإرهورمان، إلى جانب ممثلين عن اليونان وتركيا والمملكة المتحدة.