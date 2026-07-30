قيادي في "الإدارة الذاتية": حلّ الإدارة و"قسد" لا يعني انتهاء دورهما بل تحوّلهما لإطار سوري جديد

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أربيل (كوردستان24)- أكد القيادي في الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، سيهانوك ديبو، أن احتمال حلّ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا يعني انتهاء دورهما، بل يمثل تحولاً نحو مفهوم أكثر تطوراً وتنظيماً ضمن إطار سياسي يحمل هوية سورية أوضح.

وأوضح ديبو، في تصريح صحفي، أن الإعلان عن حلّ الإدارة الذاتية مرتبط بشكل مباشر باستكمال عملية الاندماج العسكري والأمني والإداري مع مؤسسات الدولة السورية.

وأضاف القيادي في الإدارة الذاتية أن هيكلية الإدارة لن تبقى كما هي عليه الآن حال التوصل إلى تسوية وسياسية شاملة، مشدداً على ضرورة أن تكفل "الدولة الوطنية" وجود كافة الأحزاب والحركات الوطنية السورية وضمان مشاركتها الفاعلة في مستقبل البلاد.