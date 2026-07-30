مسرور بارزاني والحلبوسي يؤكدان من أربيل الدعم الكامل للحكومة الاتحادية لمواجهة الأزمات الإقليمية

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على جاهزية الإقليم واستعداده التام لتقديم كافة أشكال التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء والعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتجاوز الأزمات التي تواجه البلاد والمنطقة بشكل عام.

و أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم الخميس في العاصمة أربيل، على أولوية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الاتحادية لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق والمنطقة.

وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني، نرحب بحفاوةٍ بالسيد الحلبوسي، رئيس حزب تقدّم، والوفد المرافق له من السادة الوزراء الى كوردستان. ويسعدنا كثيرًا أن نلتقي به هنا مرةً أخرى، بعد زيارتنا له في بغداد.

وأضاف، تحدثنا عن العلاقات الثنائية بيننا وبين حزب تقدّم، وكيف يمكن أن ننسق ونتعاون بصورة أكبر، ولا سيما في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها العراق والشرق الأوسط عمومًا.

وتابع، كما تطابقت رؤانا بشأن ضرورة دعم الحكومة الحالية في بغداد، والسيد الزيدي، لتمكينها من إدارة الأزمات التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة.

وزاد، نؤكد أننا سنستمر في دعم الحكومة الاتحادية، ونحن على استعداد للتعاون مع جميع شركائنا في العراق

من جانبه، أعرب الحلبوسي للصحفيين، عن سعادته بزيارة أربيل واللقاء برئيس حكومة الإقليم وقيادات كوردستان، مشيراً إلى عقد اجتماع مرتقب مع الرئيس مسعود بارزاني، ومؤكداً على أهمية توثيق العلاقات بين الكتل والأحزاب لحماية مؤسسات الدولة وصيانة الهيبة الوطنية.

وشدد الحلبوسي على التزام القوى السياسية بمساندة الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ودعم تطبيق منهاجها الوزاري، وبما يحفظ سيادة العراق واستقراره في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.

ودعا رئيس حزب "تقدم" إلى النأي عن الخلافات السياسية السابقة، والعمل بروح التكافؤ والشراكة للارتقاء بالواقع المعيشي والأمني للمواطنين.