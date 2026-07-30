رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس حزب تقدم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الخميس 30 تموز (يوليو) 2026، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي والوفد المرافق له.

وشدد الجانبان خلال اللقاء، على ضرورة توطيد أواصر العلاقات وتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين القوى والأطراف السياسية العراقية، لمجابهة مختلف التحديات وتذليل العقبات الراهنة.

كما تبادل الطرفان التأكيد على أهمية حماية النظام الديمقراطي والاتحادي في العراق، ودعم الحكومة الاتحادية بما يحفظ ويصون الحقوق الدستورية للمكونات كافة، وتقديم الخدمات لجميع العراقيين على أسس من العدالة والمساواة ودون أي تمييز.