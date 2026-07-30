حكومة إقليم كوردستان تحدد 500 ألف دينار كأدنى راتب تقاعدي لعمال القطاع الخاص

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان قراراً رسمياً ينص على تحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي الشهري لعمال ومتقاعدي القطاع الخاص بـ 500 ألف دينار عراقي.

ووفقاً للقرار رقم (297) الموقّع من رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تمت المصادقة على المقترح المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتثبيت المبلغ المذكور كحد أدنى لرواتب تقاعد عمال القطاع الخاص.

واستند القرار الصادر إلى أحكام المادة (8) من قانون مجلس وزراء الإقليم رقم (3) لسنة 1992 المعدل، وتطبيقاً لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل، والذي يحدد الحد الأدنى للراتب التقاعدي في القطاع العام بـ 500 ألف دينار، فضلاً عن أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل والمطبق في إقليم كوردستان.

وكلف قرار مجلس الوزراء كلاً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات والتسهيلات اللازمة لضمان التنسيق والسلاسة في تطبيق هذا القرار.

وأكد القرار أن الجهات والوزارات المعنية ملزمة بتنفيذ بنوده فوراً، على أن يُنشر رسمياً في الجريدة الرسمية للإقليم (وقائع كوردستان) ليدخل حيز التنفيذ.