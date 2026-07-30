الرئيس بارزاني يستقبل رئيس حزب تقدم

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس، 30 تموز 2026، محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، ورئيس مجلس النواب العراقي السابق، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق، وآخر المستجدات والتغييرات في العراق والمنطقة.

كما تمّ تبادل الآراء خلال اللقاء بشأن العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، والتأكيد على التنسيق والعلاقات بين الأطراف السياسية العراقية لتجاوز العقبات والتحديات وحل المشاكل والخلافات.