طهران تعلن استهداف قاعدتين عسكريتين في الأردن والكويت وتدمير مقاتلات إف 35

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، عن استهداف قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية في الأردن والكويت، مشيراً إلى تدمير طائرات ومنشآت حيوية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن بيان للحرس الثوري، أن هجوماً بصواريخ باليستية استهدف مرابض طائرات "إف 35" في قاعدة "الأزرق" الجوية بالأردن، مما أسفر عن تدمير ثلاث طائرات بشكل كامل وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى، بالإضافة إلى وقوع قتلى وإصابات في صفوف الكادر الفني.

وأوضح البيان أن هذا الاستهداف جاء رداً على قصف أمريكي طال منزلين في جزيرة قشم بـ "الخليج"، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وفي بيان منفصل، أفاد الحرس الثوري بتنفيذ عملية استهدفت قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، مما أدى إلى تدمير حظيرتين للطائرات المسيرة وخزان وقود للطائرات والمروحيات العسكرية، ضمن سلسلة عمليات أطلق عليها اسم "نصر 2".



المصدر: وکالة انباء مهر الاخباریة