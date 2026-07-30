مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في انفجار داخل منزل بـ "حاجياوا" ضمن إدارة "راپەڕین"

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أربيل (كوردستان 24)- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026 ، جراء انفجار وقع داخل منزل في ناحية "حاجياوا" التابعة لإدارة "راپەڕین" المستقلة.

وأفاد مراسل (كوردستان 24) بأن الانفجار تسبب في أضرار مادية جسيمة وانهيار أجزاء من المنزل، كما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في الموقع.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي أوردها مراسلنا، آراس أمين، فإن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع بجروح، فيما لا يزال هناك شخص واحد مفقوداً حتى الآن.

ولم تكشف الجهات المعنية أو السلطات الأمنية حتى هذه اللحظة عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الانفجار، بانتظار نتائج التحقيقات الأولية.



