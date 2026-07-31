مقتل 34 عاملاً في انفجار منجم فحم بإقليم بلوشستان بباكستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة إدارة الكوارث في باكستان، اليوم الجمعة، عن مقتل 34 عاملاً على الأقل إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز الميثان داخل منجم للفحم في إقليم بلوشستان الغني بالمعادن جنوبي البلاد.

ووقع الانفجار يوم الخميس في منجم يقع قرب مدينة كويتا، عاصمة الإقليم، مما أسفر عن دمار هائل في البنية التحتية للمنجم. وأكدت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث انتشال 34 جثة حتى فجر الجمعة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها للبحث عن محاصرين محتملين، رغم عدم توفر إحصائية دقيقة لعدد العمال الذين كانوا في الموقع لحظة الحادث.

وتسلط هذه الفاجعة الضوء مجدداً على تدني معايير السلامة في المناجم الباكستانية، لا سيما في إقليم بلوشستان الذي يعاني من تراجع في مؤشرات التنمية والخدمات رغم ثرواته الطبيعية، حيث تتكرر حوادث المناجم بشكل مستمر في المنطقة.