رسالة شديدة اللهجة من الزيدي للاطار: احترموا قرارات الدولة أو سأستقيل

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أربيل (كوردستان24)- كشف مصدر مطلع في "الإطار التنسيقي"، عن تهديد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتقديم استقالته من منصبه، وذلك عقب خلافات حادة نشبت خلال اجتماعه مع قادة الإطار بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"كوردستان 24"، أن قوى الإطار التنسيقي انقسمت حيال زيارة الزيدي المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث طالبت 6 أطراف بإلغاء الزيارة نهائياً، فيما رأت 6 أطراف أخرى ضرورة تأجيلها إلى وقت آخر مع تأكيدها على أهمية إتمامها لاحقاً.

وبحسب المعلومات المسربة، فقد أبدى علي الزيدي غضبه الشديد تجاه هذه الضغوط، مخاطباً قادة الإطار بالقول: "إذا لم تُحترم قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، فسأقدم استقالتي". كما شدد الزيدي على رفضه القاطع لأن يظهر قرار تأجيل الزيارة -في حال حدث- وكأنه استجابة لضغوط سياسية من "الإطار التنسيقي".

وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء القوى السياسية داخل الإطار بالالتزام بتعهداتها والتعاون في تنفيذ الملفات الأمنية الحساسة، وفي مقدمتها الإسراع في عملية "نزع سلاح الفصائل والجماعات المسلحة"، مشيراً إلى وجود اتفاق مسبق يقضي بتسليم كافة الأسلحة إلى الدولة في موعد أقصاه 30 أيلول/سبتمبر الجاري.