وزارة النفط: السيطرة على حريق في حقل "الأحدب" النفطي دون تأثير على الإنتاج

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، عن تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في موقع لمخلفات حقل الأحدب النفطي بمحافظة واسط.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، في تصريح لـ"كوردستان 24"، أن الحريق نشب في منطقة تجميع المخلفات داخل المنشأة، مشيراً إلى أن التدخل السريع لفرق الإطفاء حال دون توسعه. وطمأن الركابي المواطنين بعدم تسجيل أي تسرب أو انتشار للغازات الضارة جراء الحادث.

وفيما يخص سير العمل في الحقل، شدد المتحدث الرسمي على أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار مادية في المنشآت الحيوية، مؤكداً استمرار عمليات الإنتاج بشكلها الطبيعي دون أي توقف أو تأثير.