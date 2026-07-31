ترامب يحذّر من تكرار أزمة "سبتة" في الولايات المتحدة إذا فاز الديمقراطيون

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أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني بشمال المغرب، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية "مروّعة".

وأضاف "تذكّروا تلك الصورة. هذا ما سنكون عليه بعد ثلاث سنوات إذا وصل الطرف الخاطئ إلى الحكم".

متابعا "إذا وصل الديموقراطيون (الى الحكم)، لن تعيشوا حياة جيدة جدا".

وأعلنت السلطات الإسبانية أن عشرات الآلاف من المهاجرين تدفقوا في الأيام الماضية عبر الحدود من المغرب الى جيب سبتة الواقع في شمال إفريقيا.

وأكد مسؤولون أن 34 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولات العبور.