اعتقال عددٍ من ضباط الأمن وكبار المسؤولين في كركوك بتهم الفساد

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر في شرطة كركوك، اليوم الجمعة (31 تموز 2026)، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المسؤولين والضباط رفيعي المستوى في المحافظة، من بينهم مديران لدوائر أمنية وخدمية بارزة، وذلك في إطار الإجراءات المتواصلة لمكافحة الفساد.

وأوضح المصدر في تصريح لـ كوردستان24 أن عمليات الاعتقال الأخيرة جاءت استكمالاً لإجراءات أمنية شهدت احتجاز 15 موظفاً وضابطاً خلال الأيام الماضية في مؤسسات عدة، من بينها مديرية مرور كركوك.

مشيراً إلى أن أحد المسؤولين المُعتقلين مؤخراً من القومية الكوردية.

وأضاف أن قرارات التوقيف صَدَرت بناءً على اعترافات رسمية أدلى بها معتقلون سابقون تم توقيفهم من قبل هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني، على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في قضايا فساد وتقاضي رشاوى من المواطنين لتمرير المعاملات الرسمية.

تأتي هذه الخطوات ضمن الحملة الوطنية الشاملة التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد المالي والإداري وتطهير المؤسسات الحكومية والأمنية في العراق.