الحكومة الإسبانية تؤكد عودة أكثر من 37500 مهاجر من سبتة إلى المغرب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الحكومة الإسبانية أن أكثر من 37,500 مهاجر عادوا من جيب سبتة إلى الأراضي المغربية، وذلك في إطار الجهود الجارية والاتصالات التنسيقية بين البلدين لإدارة ملف التدفقات الأخيرة عبر الحدود.

وأوضحت المصادر الرسمية أن عمليات إعادة وتسهيل عودة المهاجرين تمت وفق إجراءات تنظيمية، بعد الوصول المكثف الذي شهدته المنطقة في الأيام الماضية.

وتسعى مدريد بالتعاون مع الرباط إلى تعزيز آليات الرقابة الحدودية ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، للحد من حركة العبور غير القانونية وضمان سلامة المناطق الحدودية بين الجانبين.

وكانت الشرطة الإسبانية، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن وصول آلاف المهاجرين المغاربة بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الإسبانية، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة تسجيل حصيلة ثقيلة من الضحايا بلغت 27 حالة وفاة على الأقل.

وصرحت الشرطة الإسبانية لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بأنه من الصعب حالياً تحديد الرقم الدقيق للمهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من دخول مدينة "سبتة" (الخاضعة للإدارة الإسبانية) انطلاقاً من الأراضي المغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أرقام صادمة تتجاوز 49 ألف شخص.

وكشف مصدر من الحكومة الإسبانية أن موجات الهجرة لم تقتصر على ساعات النهار فقط، بل استمرت بوتيرة متصاعدة طوال ليلة أمس وحتى فجر يوم الجمعة، حيث استغل المهاجرون جنح الظلام للوصول إلى شواطئ سبتة.