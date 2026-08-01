طقس العراق.. موجة حر "خمسينية" وتحذيرات من تصاعد الغبار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية في عدة محافظات، بالتزامن مع نشاط للرياح مسبب لتصاعد الغبار.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد. وأشار البيان إلى تباين طفيف في درجات الحرارة؛ حيث ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، بينما تنخفض قليلاً في الأقسام الشمالية والجنوبية.

وسجلت توقعات درجات الحرارة العظمى ليوم الأحد أرقاماً مرتفعة، حيث تصدرت محافظات (واسط، المثنى، ميسان، ذي قار، والبصرة) القائمة بـ 50 درجة مئوية، تلتها محافظات الوسط والفرات الأوسط (بغداد، صلاح الدين، بابل، كربلاء، النجف، والديوانية) بـ 49 درجة مئوية، فيما سجلت نينوى والأنبار 47، وكردستان ما بين 43 و48 درجة مئوية.

وبحسب البيان، سيشهد يوم الإثنين طقساً صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار في الأقسام الشمالية الغربية والغربية، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بعموم البلاد.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح في أماكن متفرقة من البلاد، مسبباً تصاعداً للغبار وانخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية ليصل إلى (5-7) كم في المناطق المتأثرة، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في المنطقة الوسطى ومقاربة في بقية المناطق.

توقعت الهيئة أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً بشكل عام، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية، بينما تستقر في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية.