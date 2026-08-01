وزارة النفط: اتفاق مرتقب مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يومياً من النفط العراقي

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أربيل (كوردستان 24)- أوضح المتحدث باسم وزارة النفط الاتحادية، سليم الركابي، أن زيارة وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إلى تركيا تهدف إلى "توقيع اتفاقية مؤقتة أمدها سنة واحدة مع الجانب التركي، لضمان استمرار تصدير النفط الخام العراقي عبر جيهان".

وأكّد الركابي في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن هذه الاتفاقية "ستكون مؤقته لحين الوصول إلى مسودة اتفاقية طويلة الأمد متفق عليها مع الجانب التركي وتكون شاملة لمشاريع الطاقة".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "شركتي تسويق النفط سومو وشركة نفط الشمال من الجانب العراقي وشركة بوتاش من الجانب التركي ستوقع الاتفاقية، بطاقة أولية قصوى محجوزة للتصدير بحدود ٧٥٠ ألف برميل يومياً، مرتبطة بتحسن الظروف الأمنية وعودة الإنتاج من إقليم كوردستان بكامل طاقته وإكمال الأعمال اللوجستية لايصال كميات أكبر من نفط الجنوب إلى الشمال".

وختم حديثه بالقول: حالياً جاري العمل على إكمال إجراءات البدء بالخط الجديد (البصرة حديثة- كركوك جيهان) لزيادة كميات التصدير عبر تركيا.

ويتوجّه وزير النفط الاتحادي، باسم محمد خضير العبادي، اليوم السبت، إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة رسمية بهدف استكمال المباحثات والتفاهمات المشتركة بين البلدين في قطاع النفط والطاقة.

وقال وزير النفط باسم العبادي إن زيارته "تأتي في إطار جهود الوزارة والحكومة لتعزيز التعاون مع الجانب التركي، بشأن اتفاقية نقل وتصدير النفط الخام عبر الأنبوب العراقي – التركي وصولاً إلى ميناء جيهان، وبما يسهم في زيادة الطاقات التصديرية، وتوفر مرونة أكبر في عمليات تصدير النفط الخام ، عبر إيجاد بدائل تصديرية تدعم زيادة الإيرادات، وتقلل الاعتماد على المنافذ التقليدية".

مؤكداً أنه سيبحث، خلال زيارته، "تطوير المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات النفط والغاز والبنى التحتية، بما يحقق المصالح المشتركة، وبما يعزز الاستقرار الاقتصادي للبلدين".

وكان رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي قد أجرى في الـ 28 تموز الماضي، زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفدٍ حكومي رفيع المستوى، أجرى خلالها سلسلة اجتماعات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية، تناول خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر الشراكة بين البلدين الجارين.

وتزامناً مع زيارة الزيدي إلى أنقرة، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده إبرمت اتفاقاً في العراق مع مجموعة "بي بي" النفطية العملاقة.

جاء الاتفاق بعد أيام من انتهاء مفاعيل الاتفاق التاريخي الموقَّع عام 1973 بشأن خط الأنابيب الذي يربط حقول النفط في كركوك، بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وأوضح بيرقدار أنه بموجب الاتفاق الموقّع، حصلت مؤسسة البترول التركية (TPAO) على حصة قدرها 15% من أسهم شركة "بي بي" في حقول كركوك (BP Energy Company of Kirkuk Limited).

وأضاف على منصة إكس ان هذا الاتفاق سيرسّخ الشركة التركية "في منطقة كركوك، إحدى أهم مناطق إنتاج المحروقات في العراق".

وستعمل الشركة التركية الى جانب المجموعة البريطانية "من أجل العمل على انتاج الاحتياطات المحتملة المقدَّرة بثلاثة مليارات برميل".