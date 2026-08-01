واشنطن تحذر رعاياها في الشرق الأوسط من تصعيد غير متوقع وتدعوهم للاستعداد للمغادرة

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل، اليوم السبت، تحذيراً أمنياً عاجلاً للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالية حدوث تصعيد عسكري "غير متوقع".

وأشار البيان الدبلوماسي إلى أن الوضع الأمني لا يزال معقداً ومتطوراً، محذراً من اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية قد تشمل إلغاءً مفاجئاً للرحلات وإغلاقاً مؤقتاً للمجالات الجوية في المنطقة. وحثت البعثة الدبلوماسية الرعايا الأمريكيين المتواجدين في المنطقة على "التفكير بجدية في المغادرة"، أو الاستعداد التام للرحيل في حال تدهور الأوضاع بشكل أكبر.

ولفت التحذير إلى أن التهديدات لم تعد مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل شملت استهداف منشآت دبلوماسية ومصالح أمريكية في مناطق أخرى حول العالم. واتهم البيان النظام الإيراني بـ "عدم إمكانية التنبؤ بتصرفاته"، مشيراً إلى أن طهران والجماعات الموالية لها قد تستهدف الشركات والمؤسسات والمواطنين الأمريكيين دولياً.

وفي تطور لافت، كشف البيان عن قيام إيران بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مناطق لم تكن مستهدفة في السابق، مسلطاً الضوء على "مصر" كأحد الأمثلة على هذا التوسع، ومنفذة هجمات دون سابق إنذار أو مبررات واضحة.

وفيما يخص الداخل العراقي، دعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى الحفاظ على أقصى درجات الحذر واليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية باستمرار، والالتزام الصارم بتعليمات السلطات الأمنية.

كما تضمن التحذير إرشادات للسلامة العامة، طالبت فيها المواطنين بالاحتماء الفوري في أماكن آمنة في حال وقوع أي هجوم، وتجنب الاقتراب من حطام الصواريخ أو الأجسام المتساقطة، مؤكدة أن عدم تعرض أي دولة لهجمات سابقة لا يعني بالضرورة أنها ستظل آمنة في ظل التقلبات الراهنة.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الشديد، وسط دعوات أمريكية للمسافرين خارج المنطقة بإعادة النظر بجدية في أي خطط للسفر إلى الشرق الأوسط أو العبور من خلال أجوائه في الوقت الراهن.