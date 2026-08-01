نهاية مأساوية لحلم الهجرة.. غرق لاعبة كرة قدم مغربية أثناء محاولتها السباحة نحو سبتة

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أربيل (كوردستان 24)- في فاجعة إنسانية ورياضية جديدة، لقيت لاعبة كرة القدم المغربية الشابة، فاتن العزيزي، مصرعها غرقاً أثناء محاولتها الهجرة غير النظامية سباحة نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، لينتهي حلمها بحياة أفضل قبل أن يبدأ.

وتعود تفاصيل الحادثة المأساوية إلى إقدام العزيزي، التي تلعب في صفوف نادي "أتلتيكو طنجة" المغربي، على محاولة العبور بحراً برفقة مجموعة من الأشخاص، سعياً للهروب من الظروف المعيشية الصعبة وبحثاً عن مستقبل جديد في الضفة الأخرى.

وخلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر، واجهت المجموعة ظروفاً جوية قاسية، حيث سحبت الأمواج العاتية والتيارات البحرية القوية اللاعبة الشابة، ليُفقد أثرها تماماً في عرض البحر وسط عجز مرافقيها عن إنقاذها.

وانتهت رحلة العزيزي بمفارقة مبكية؛ إذ نجحت الأمواج في إيصالها إلى وجهتها المنشودة، حيث عُثر على جثتها لاحقاً طافية على شواطئ مدينة سبتة، لتصل إلى "الفردوس الأوروبي" الذي حلمت به، ولكن كجثة هامدة.

وخلّفت وفاة لاعبة "أتلتيكو طنجة" صدمة وحزناً عميقين في الأوساط الرياضية وبين عائلتها وأصدقائها، لتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على المخاطر المميتة التي يواجهها الشباب في رحلات "قوارب الموت" أو العبور سباحة نحو الثغور الخاضعة للإدارة الإسبانية.