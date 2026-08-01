طهران ترد على ملك البحرين: التحدث بالعربية لا يمنح أحقية تمثيل "الرسالة المحمدية"

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أربيل (كوردستان 24)- انتقد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات ملك البحرين حمد بن عيسى، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2025، مؤكداً أن معيار التفاضل في الإسلام هو التقوى وليس اللغة أو الانتماء الجغرافي، ومشيراً إلى أن التحدث بالعربية لا يمنح أحقية تمثيل "الرسالة المحمدية".

وذكر بقائي، في منشور على منصة (إكس)، أن إيران أمة ذات حضارة عريقة أسهمت بشكل محوري في ازدهار الحضارة الإسلامية في مجالات الفقه والفلسفة والطب والعلوم، مبيناً أن أي حاكم لا يحق له جعل اللغة العربية مسوغاً لادعاء تمثيل الرسالة النبوية أو استبدالها بالعمل بتعاليم الإسلام الواضحة.

وأوضح متحدث الخارجية الإيرانية أن طهران أكدت مراراً على مبدأ حسن الجوار والعلاقات الأخوية، منتقداً في الوقت ذاته سياسات المنامة. وتساءل بقائي عن مدى انسجام "الوقوف إلى جانب قوى شنت عدواناً عسكرياً على دولة مسلمة" مع النهي القرآني عن موالاة الظالمين، معتبراً أن استقبال "أعداء المسلمين" ودعم عملياتهم ضد دولة مجاورة يتنافى مع حقوق الجوار والأخوة الإسلامية.

واستشهد بقائي في رده بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية تحذر من الركون إلى الظالمين أو إعانتهم، مشدداً على أن "من يتحدث عن الرسالة المحمدية يجدر به أولاً أن يزن سلوك حكومته بهذه المعايير".

وتأتي هذه الردود تعقيباً على تصريحات لملك البحرين حمد بن عيسى، ادعى فيها أن النبي محمد منح إيران "عمقاً روحياً ومعرفياً بعد قرون من الظلام"، مطالباً طهران بـ"عدم مهاجمة البحرين" تقديراً لهذا الدور، حسب تعبيره.