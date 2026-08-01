الزيدي: تصدير 750 ألف برميل نفط يومياً عبر جيهان التركي إنجاز استراتيجي يُؤمّن صادراتنا

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم، عن توقيع اتفاق استراتيجي مع الجانب التركي لنقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان، بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يومياً.

ووصف الزيدي الاتفاق، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي، بأنه "إنجاز استراتيجي مهم لتأمين انسيابية الصادرات النفطية العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة"، مؤكداً أن الشركات العراقية والتركية المعنية ستباشر مهامها التنفيذية والتشغيلية في هذا الاتجاه فوراً.

اتفاق إطاري شامل للنفط والكهرباء والمياه

وكشف رئيس الوزراء العراقي أن حكومتي البلدين تعملان، ضمن مسار مخطط ومدروس، على استكمال "اتفاقية إطارية شاملة" تتجاوز ملف الطاقة لتغطي قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها:

النفط والتقنيات المرتبطة به.

قطاع الكهرباء والربط الشبكي.

إدارة الموارد المائية والصرف التشاركي.

وأكد الزيدي أن هذه التفاهمات تأتي في إطار تعزيز المصالح المتبادلة ودعم مسارات التنمية والاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين الجارين.