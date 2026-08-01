مركز حقوقي يدين الاعتداء على موقوفة بالديوانية ويشيد بإيقاف ضابط و3 منتسبين عن العمل

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أربيل (كوردستان24)- أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لحادثة الاعتداء التي تعرضت لها إحدى الموقوفات داخل مركز شرطة "النهضة" بمحافظة الديوانية، مشيداً بقرار وزارة الداخلية السريع القاضي بإيقاف الضابط وثلاثة من المنتسبين عن العمل على خلفية الحادثة.

وأكد رئيس المركز، علي العبادي، في بيان رسمي، أن الحادثة تشكل خرقاً صريحاً للسلوكيات الأمنية وللمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، واصفاً قرار وزارة الداخلية بإيقاف المتورطين بأنه "خطوة أولية شجاعة بالاتجاه الصحيح نحو المساءلة والعدالة"، مع التأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات بشفافية ومحاسبة المقصرين وفق أحكام القانون.

انتهاك للدستور والمواثيق الدولية

وأشار المركز إلى أن هذا التصرف يتعارض بشكل مباشر مع المادة (37) من الدستور العراقي التي تنص على صون كرامة الإنسان وحظر كافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، فضلاً عن مخالفته للمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب، مؤكداً ملزمية الدولة العراقية بتطبيق هذه المواثيق على أرض الواقع.

مطالبات لرئيس الوزراء ووزارة الداخلية

ودعا مركز العراق لحقوق الإنسان كلاً من رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، ووزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة، جاء في مقدمتها:

فتح مراجعة شاملة لآليات عمل ضباط التحقيق وتعزيز الرقابة المؤسسية على أماكن الاحتجاز.

إطلاق برامج تدريبية وتوعوية مكثفة ومستمرة لجميع كوادر الأجهزة الأمنية حول أساليب التعامل الإنساني وحقوق الموقوفين.

اعتماد آليات عمل شفافة بالشراكة مع المؤسسات المدنية المختصة بحقوق الإنسان في مجالات الرصد والتقييم.

تعزيز المساءلة والرقابة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً وتأكيد سيادة القانون.

