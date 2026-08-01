عمان تبلغ بغداد بنيتها الرد عسكرياً على أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية

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أربيل (كوردستان 24)- أبلغت عمّان السلطات في بغداد بامتلاكها معلومات حول مخططات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران لاستهداف الأراضي الأردنية، مؤكدة أنها سترد عسكرياً على أي هجمات قد تنفذها هذه الجماعات ضد أراضيها.

و قال مصدر رسمي أردني، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2026، أن المملكة أبلغت الحكومة الاتحادية في بغداد بأنها تتوقع اتخاذ إجراءات فورية لوقف تحركات هذه الفصائل ومنع أي تهديدات تستهدف الأمن الوطني الأردني.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصعيد متزايد تشهده المنطقة على خلفية المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وامتداد تداعياتها إلى الساحة العراقية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، إحباط محاولة لاستهداف البلاد بخمسة صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم ومنعت وصول الصواريخ إلى أهدافها.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الخمسة التي كانت متجهة نحو الأراضي الأردنية، مشدداً على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة التطورات الإقليمية عن كثب، وهي في حالة جاهزية تامة للتصدي لأي اعتداء يمس سيادة البلاد أو أمنها.

المصدر: العربیة