ترامب ينشر صوراً حول "تدمير" العملة الإيرانية وضم فنزويلا وغرينلاند للولايات المتحدة

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أربيل (كوردستان 24)- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2026، سلسلة منشورات وصور على منصته "تروث سوشال" تتناول توجهات إدارته السياسية والعسكرية، شملت ادعاءات بتدمير العملة الإيرانية واعتبار فنزويلا ولاية أمريكية، إلى جانب تجديد اهتمامه بضم جزيرة غرينلاند.

وتضمنت منشورات ترامب رسماً بيانياً يشير إلى تسبب العقوبات والقرارات العسكرية الأمريكية بتدمير قيمة العملة في إيران، مبيناً أن طهران تشهد معدلات تضخم هائلة نتيجة الانهيار الحاد للريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي. كما ظهر في صورة أخرى مرتدياً زياً عسكرياً تاريخياً يحاكي ملابس "الجيش القاري" الذي قاده جورج واشنطن إبان حرب الاستقلال.

وفي ملف فنزويلا، نشر ترامب صورة لخريطة البلاد وهي مغطاة بالعلم الأمريكي مع عبارة تصفها بأنها "الولاية رقم 51" للولايات المتحدة. كما نشر صورة مركبة له وهو ينظر إلى جزيرة غرينلاند معلقاً: "مرحباً غرينلاند!"، في إشارة إلى رغبته المتكررة في الاستحواذ على الجزيرة التابعة للمملكة الدنماركية، وهو ما ترفضه كوبنهاغن وسلطات غرينلاند بشدة، معتبرين هذه التصريحات مساساً بالسلامة الإقليمية.

وكانت تصريحات ترامب بشأن شراء غرينلاند قد أثارت أزمة دبلوماسية في وقت سابق، حيث وصفتها رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن بأنها "غير لائقة"، مما دفع ترامب حينها لإلغاء زيارة رسمية للدنمارك.

من جانبه، استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة الناتو الأخيرة في أنقرة، إمكانية استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، مشدداً على أن قواعد حلف شمال الأطلسي تفرض على الأعضاء احترام السيادة وعدم الاعتداء المتبادل. ويؤكد ترامب أن أهمية الجزيرة بالنسبة لواشنطن تكمن في سياق الأمن القومي والملاحة في منطقة القطب الشمالي.