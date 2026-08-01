مصرع 14 أفغانيا في منطقة صحراوية أثناء محاولتهم الوصول إلى إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأفغانية السبت العثور على جثث 14 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى إيران في صحراء شديدة الحرارة بجنوب غرب البلاد، بعد أسابيع من السير على الأقدام إثر تعطل مركبتهم.

وكانت السلطات تبحث عن المجموعة منذ أن دخل سائق المركبة متعثرا إلى إحدى قرى ولاية نيمروز، وقد أنهكه العطش والإعياء، طلبا للمساعدة.

عُثر على خمس جثث بعيد ذلك، لكن السلطات بدأت عملية بحث عن 14 شخصا آخرين كانوا قد واصلوا المسير.

ونيمروز واحدة من أكثر مناطق أفغانستان حرارة وجفافا، إذ تناهز الحرارة فيها 45 درجة في هذا الوقت من العام.

إيران وجهة شائعة للمهاجرين الأفغان الباحثين عن فرص اقتصادية غير متاحة في بلادهم، إلا أن المسارات القانونية لدخولها نادرة.

وقال عبد الخالق، وهو من سكان منطقة قولغي في ولاية بادغيس (شرق)، لوكالة فرانس برس قبيل توجهه إلى المقبرة لإجراء مراسم الدفن، "هؤلاء الشبان الأربعة عشر من قريتنا، لقد غادروا منازلهم قبل 23 يوما، واليوم نتسلم جثامينهم".

من جهته، صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني في بيان لهيئة البث الوطنية (آر تي إيه)، بأن السلطات "تواصل بحزم مكافحة... الاتجار بالبشر".

في حين ترتفع درجات الحرارة في المناطق الحدودية بين أفغانستان وإيران بشكل كبير صيفا، فإنها تتدنى أيضا إلى مستويات خطيرة في فصل الشتاء.

وقضى ما لا يقل عن 18 أفغانيا بسبب البرد في كانون الأول/ديسمبر الماضي أثناء محاولتهم العبور إلى إيران، بينهم فتى يبلغ خمسة عشر عاما.