عراقجي يجري اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية تركيا لبحث التصعيد الإقليمي

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالات هاتفية منفصلة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بحث خلالها آخر التطورات الإقليمية.

جاءت هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أعلنت واشنطن عن خطط لضرب البنية التحتية للطاقة في إيران، في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وسط تحذيرات إيرانية من ردود فعل واسعة على أي هجمات تستهدف منشآتها الحيوية.

وأعربت طهران عن قلقها من أن تؤدي هذه الضربات إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، مشيرة إلى أن أي عمل عسكري ضدها سيواجه برد حازم وشامل.

وحذر عراقجي في هذه الاتصالات من أي عمل مغامر من قبل الجيش الأمريكي، مؤكدا على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وأمن البلاد، والرد الحازم على أي اعتداء.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إيران لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها، وأنها سترد بشكل قوي على أي تهديدات، محذرا من أن استمرار التصعيد قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

وتأتي هذه الاتصالات بعد إعلان طهران تعليق التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين، حيث شنت القوات الأمريكية عدة سلاسل من الضربات على أهداف في إيران، ردا على هجمات استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز.





المصدر: ارنا