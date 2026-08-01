الزيدي يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً ويشدد على منع استخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الجوار

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أربيل (كوردستان24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم السبت1 آب/أغسطس 2026، اجتماعاً أمنياً طارئاً للوقوف على التطورات والتصعيد الأمني الأخير في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي شدد خلال الاجتماع على المنع القاطع لأي تجاوز أو تهديد أمني ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، موجهاً بتشكيل "لجنة أمنية مشتركة" لمواجهة التحديات الأمنية، وتطبيق آليات رادعة تحول دون تكرار الخروقات.

إنفاذ القانون وحماية السيادة

ووجه الزيدي، القوات والأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون بحزم، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية في حماية السيادة العراقية وصيانة مبادئ حسن الجوار.

وأكد الاجتماع التام لجاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف أمن واستقرار دول الجوار ضمن المحيط الإقليمي.

وجددت القيادة العامة التزام العراق الثابت والمنسجم مع القانون الدولي والدستور بعدم السماح بانتهاك الأراضي العراقية أو استخدامها كـ "منطلق أو ممر" للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، حرصاً على السيادة الوطنية والأمن الإقليمي المشترك.



