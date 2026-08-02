إيطاليا تضع جلّ مدنها الكبرى في أعلى درجات التأهب من موجة حر جديدة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت إيطاليا السبت وضع جلّ مدنها الكبرى في أعلى درجات التأهب بدءا من الاثنين في ظل موجة حر جديدة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنه من المتوقع أن تصل الحرارة إلى مستويات مرتفعة في نطاق درجات ثلاثينية الاثنين.

وذكرت أن مدينتين فقط من بين المدن الرئيسية السبع والعشرين، هما ريجيو كالابريا الواقعة عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة وميسينا المقابلة لها عبر المضيق في جزيرة صقلية، لم تُدرجا ضمن قائمة المدن الخاضعة لأقصى درجات التأهب لمواجهة الحرارة.

بعد أن ضربت موجة الحر الأحدث لهذا الموسم غرب أوروبا مطلع الأسبوع الماضي، اجتاحت بقوة وسط أوروبا، وبدأت تمتد إلى إيطاليا السبت.

وأعلنت السلطات أن روما وميلانو و17 مدينة أخرى وُضعت السبت في أعلى درجات التأهب بسبب الحرارة.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعلى مستوى من التحذير بشأن الحرارة يعني أن الطقس "من المرجح أن تكون له آثار ضارة على صحة الأشخاص الأصحاء والنشطين، وليس فقط على الفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة".