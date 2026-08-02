الإعلام الأمني العراقي ينفي هبوط طائرات أمريكية في قاعدة "عين الأسد"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، الأنباء والمقاطع المتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل الاجتماعي بشأن هبوط طائرات أمريكية في قاعدة "عين الأسد" الجوية بمحافظة الأنبار.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، في بيان رسمي، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، ولا تستند إلى أي معلومات أو بيانات رسمية من الجهات العسكرية والميدانية المختصة.

وأهابت الخلية بكافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والمهنية في نقل التطورات والأخبار الأمنية، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة.



