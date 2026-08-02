ثلاثة قتلى و21 جريحا في انفجار عبوة ناسفة بمقهى في موسكو

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أربيل (كوردستان24)- قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 21 السبت بانفجار "عبوة ناسفة بدائية الصنع" حملتها امرأة في مقهى بموسكو، بحسب ما أفادت السلطات الروسية.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص"، وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية.

وأضافت اللجنة أن الضحايا الثلاث هم أحد الزبائن، والمرأة التي حملت العبوة، وحارس أمن كان قد منعها من دخول المنشأة.

من جهتها، قالت شرطة موسكو إن "محققين وتقنيين من الشرطة العلمية... يقومون بعملهم في المكان. يتم حاليا فحص متخصص لموقع الحادث".

وبثت قنوات روسية على تلغرام مقاطع مصورة تظهر عربات إطفاء وسيارات إسعاف في المكان.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، أعلنت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مسؤوليتها أو وُجّهت إليها اتهامات بالضلوع في عدة عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال استهدفت ضباطا عسكريين روسا وشخصيات عامة تدعم النزاع.

وقُتل وأُصيب عدد من الجنرالات الروس والمسؤولين المحليين الذين عينتهم موسكو في الأراضي الأوكرانية المحتلة، في هجمات بعبوات ناسفة خلال السنوات الأخيرة.

في آب/أغسطس 2022، قُتلت داريا دوغينا، ابنة المنظّر القومي المتطرف ألكسندر دوغين، في انفجار سيارة. وفي نيسان/أبريل 2023، لقي المدون العسكري الروسي مكسيم فومين حتفه جراء انفجار تمثال صغير مفخخ كان قد قُدّم له على خشبة مسرح في مقهى بمدينة سان بطرسبرغ.

AFP