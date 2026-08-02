الدفاع المدني: بعض حوادث حرق السيارات في أربيل "سيناريوهات افتعالية" لجمع الأموال

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أربيل (كوردستان24)- كشفت مديرية الدفاع المدني في أربيل عن ارتفاع معدلات حوادث احتراق السيارات في العاصمة مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدة أن جانباً من هذه الحوادث يتم ارتكابه عمداً وإعداده كـ "سيناريوهات افتعالية" بهدف جمع التبرعات والمساعدات المالية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، المقدم شاخوان سعيد، في تصريح لـ"كوردستان 24"، إنه تم تسجيل 23 حادث احتراق سيارة خلال شهر تموز/يوليو الماضي وحده، بينما بلغ إجمالي الحوادث المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو 87 حادثة.

تفاصيل عملية الاحتيال

وكشف المقدم شاخوان سعيد أنه في بعض الحالات يتم إحراق سيارات قديمة أو غير مسجلة رسمياً (بێسەرەتا) عمداً في أماكن عامة، لتقوم بعدها أطراف متفقة مع صاحب المركبة بجمع التبرعات والأموال من المواطنين تحت ذريعة أنه شخص متضرر ومنكوب، في حين أن الواقعة برمتها مجرد سيناريو احتيالي مُصنع.

إجراءات قانونية وتحقيقات مكثفة

وشدد المتحدث باسم الدفاع المدني على أنه لمنع تفشي هذه الظاهرة الاحتيالية، سيتم إجراء تحقيقات دقيقة ومكثفة في أي حادث احتراق تحوم حوله الشبهات، مع إبلاغ الشرطة ومؤسسة الأسايش فوراً لإحالة كافة المتورطين إلى القضاء.

ودعا سعيد المواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية فور وجود أي شكوك بشأن حوادث مماثلة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المرتكبين.