جنايات البصرة تصدر حكم الإعدام بحق قاتل ضابط عراقي

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات البصرة حكماً بالإعدام بحق مدان أُدين بتهمة قتل ضابط في مديرية مكافحة إجرام المحافظة.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان رسمي، بأن الحكم جاء بحق المدان إثر إقدامه على قتل الضابط برتبة رائد، حسين أسعد أبو ريشة.

مشيراً إلى أن العملية نُفذت بقصد الإخلال بالوضع الأمني وتحقيق غايات إرهابية.

وأوضح البيان أن القرار القضائي صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.