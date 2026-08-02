النزاهة تُوقِع بأحد المسؤولين المحليين في كركوك متلبساً بتسلُّم رشوة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تمكنها من الإيقاع بأحد المسؤولين المحليين بمحافظة كركوك؛ إثر تورطها بابتزاز المواطنين والمقاولين وطلب مبالغ مالية؛ مقابل إنجاز معاملات تتعلق بواجباتها الوظيفية.

وأوضحت الهيئة في معرض حديثها عن عملية الضبط، أنها ألفت فريق عمل من مكتب تحقيق كركوك؛ للتحري والتقصي والتحقق من معلومات تلقتها تفيد بإقدام رئيس قسم التشغيل في مديرية الموارد المائية بمحافظة كركوك بابتزاز المراجعين والمستثمرين وطلب الرشى منهم.

وقالت إن الفريق بادر إلى التحري والتقصي عن المعلومات، وبعد استحصال قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، قام بنصب كمين محكم، حيث تم ضبط المتهمة متلبسة أثناء تسلم مبلغ مالی؛ مقابل تنظيم كتاب "عدم تعارض" خاص بإنشاء مشروع استثماري لتربية الأسماك المغلقة، فيما أسفرت العملية أيضاً عن ضبط كتب ومستندات تتعلق بالمشروع ذاته.

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي في العملية، التي نفذت وفق أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المتهمة والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمة.