التشكيلي الكوردي حمة هاشم يمثل الفن الكوردي في المعرض الدولي للفن المعاصر برومانيا

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أربيل (كوردستان24)- شارك الفنان التشكيلي والكاتب الكوردي، حمة هاشم، في المعرض الدولي للفن المعاصر الذي انطلق تحت عنوان "على الطريق" (On the Road) في قلعة "أوراديا" التاريخية بدولة رومانيا.

وقال حمة هاشم في تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الأحد (2 آب/أغسطس 2026): "إن مشاركتي في هذا المعرض الدولي المعاصر الذي أُقيم لاستذكار وتسليط الضوء على هولوكوست شعب "روما' (الغجر)، تُعد مصدر فخر وإعتزاز، كونه يجمع نخبة من أبرز الفنانين المعاصرين دولياً ويعرض أعمالاً بصرية متنوعة".

وأضاف الفنان الكوردي: "يسعدني أن أكون الممثل للفن الكوردي في هذا المحفل العالمي عبر أعمالي المعاصرة، لتجسيد وترسيخ حضور الفن الكوردي في المحافل الدولية. أؤمن بأن الفن قادر على نقل الرسائل الإنسانية السامية وشق الطرق لتقارب الشعوب والثقافات".

مشاركة دولية واسعة

وأشار حمة هاشم إلى أنه شارك كـ الممثل الكوردي الوحيد في المعرض الذي شهد حضور عشرات الفنانين البارزين من رومانيا ودول العالم، من أمثال: رالوكا فيرتشي أفراموت، فيوارا بارا، توماس بيكيت، بيترو بارا، غابرييلا ديانا بونستيد، وليانا كورب، وسيباستيان ديفيد بوشكا، وتيبور فاركاس، ودوريل غينا، وجونتر كرينتز، وغيرهم.

وكان المعرض الدولي للفن المعاصر قد افتتح أبوابه رسمياً يوم السبت (1 آب/أغسطس 2026) في قلعة "أوراديا" برومانيا.

سيرة فنية حافلة

يُذكر أن الفنان والكاتب الكوردي حمة هاشم، وهو أحد كوادر لـ"كوردستان 24"، من مواليد مدينة كوية عام 1973، وخريج معهد الفنون الجميلة.

وأقام هاشم 15 معارضاً تشكيلياً فردياً في كوردستان، فرنسا، ألمانيا، بولندا، الهند، الولايات المتحدة، مصر، إيران، وتركيا، إلى جانب مشاركته في أكثر من 150 معرضاً جماعياً مشتركاً، وتأليفه 6 كتب في النقد والفن التشكيلي تناولت قامات عالمية مثل (فان خوخ، رودان، مايكل أنجلو، والفن التجريدي).