واشنطن تشيد بـ"القيادة الدبلوماسية" لبغداد وأنقرة عقب اتفاق استئناف تصدير النفط عبر جيهان

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2025، بالاتفاقية الرسمية التي وقعها العراق وتركيا في العاصمة أنقرة لمواصلة ضخ وتصدير النفط الخام عبر خط أنابيب جيهان لمدة عام كامل، واصفاً الخطوة بأنها "قيادة دبلوماسية عظيمة" من كلا الطرفين.

وجاء الإشعار الدبلوماسي الأمريكي عقب توقيع وزير النفط الاتحادي باسم محمد خضير اتفاقية مع وزارة الطاقة وشركة "بوتاش" التركيتين، تضع سقفاً تصديرياً يصل إلى 750 ألف برميل يومياً. وأكد خضير أن هذه الخطوة تهدف لتأمين منافذ التصدير الاستراتيجية وتعزيز الصناعة النفطية، استناداً إلى رؤية واستراتيجية رئيس الوزراء الاتحادي في توطيد العلاقات الاقتصادية والتنموية مع تركيا.

وأوضح وزير النفط أن المفاوضات الرسمية نجحت في تأمين استدامة عمليات التصدير بعد انتهاء العمل بالاتفاقية السابقة في 26 تموز/يوليو الماضي، مشيراً إلى وجود مساعٍ مشتركة لإعداد وصياغة اتفاقية إطارية جديدة خلال عام، تهدف لتحديث اتفاقية عام 1973 ورفع السقف التصديري للوصول إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

يُذكر أن هذا الاتفاق ينهي فترة من التوقف والمفاوضات التقنية حول خط أنابيب "كركوك-جيهان"، ويأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين بغداد وأنقرة، وهو ما لاقى ترحيباً دولياً واسعاً لدوره في استقرار إمدادات الطاقة العالمية.