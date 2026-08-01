بلدية أربيل تعلن تعبيد شوارع بـ 690 مليون دينار وإطلاق المرحلة الثامنة لتوزيع الأراضي الأسبوع المقبل

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس بلدية أربيل، کارزان هادي، عن البدء بتنفيذ مشروع إكساء وتعبيد شوارع في حي "فەرمانبەران" (الموظفين) بالعاصمة أربيل بتكلفة إجمالية بلغت 690 مليون دينار عراقي، طامئناً الموظفين بإطلاق المرحلة الثامنة لتوزيع قطع الأراضي السكنية رسمياً الأسبوع المقبل.

وأوضح هادي، في تصريح لـ"كوردستان 24"، اليوم السبت (1 آب/أغسطس 2026)، أن مشروع التعبيد يأتي ضمن حزمة المشاريع الخدمية والتنموية للعاصمة، ويتم تمويله من ميزانية تنمية الأقاليم والإيرادات الذاتية للبلدية.

وأضاف أن الأعمال تشمل تعبيد شوارع بطول 3250 متراً وبمساحة إجمالية تناهز 19 ألف متر مربع، مشيراً إلى البدء الفعلي بأعمال المباشرة والتسوية والصب الخرساني الخارجي بنجاح تمهيداً للإكساء بالإسفلت.

المرحلة الثامنة لتوزيع الأراضي

وحول ملف توزيع الأراضي السكنية المرتقب، أكد رئيس بلدية أربيل أن "المرحلة الثامنة لتوزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين الحكوميين ستنطلق رسمياً بداية الأسبوع المقبل".

وكشف هادي أن الفرق والكوادر الهندسية تعكف حالياً على حسم وتذليل بعض العقبات الفنية والتصاميم الخاصة بقطع الأراضي، لضمان جاهزيتها التامة واستئناف عملية التوزيع وتمليك الموظفين مستحقاتهم الرسمية.