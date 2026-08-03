انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز من دون وقوع إصابات

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أربيا (كوردستان24)- وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ليل الأحد الاثنين، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة البريطانية على منصة "اكس" أن الطاقم أفاد "بسماع دوي انفجار بمحاذاة السفينة مباشرة. السفينة والطاقم جميعا بخير".

ولم تحدّد الوكالة سبب الانفجار الذي وقع على بعد 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) شمال شرق مدينة خصب العمانية.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن إلى "الإبحار بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

ويأتي هذا التقرير في وقت أعلنت إيران الأحد، أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز، بعد ساعات من عدول الولايات المتحدة عن شن ضربات واسعة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية.

لكن أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الأحد أن "التفاهم بين إيران وعُمان بشأن مسار جديد لا علاقة له بإعادة فتح مضيق هرمز أو إبقائه مغلقا"، محمّلا الولايات المتحدة مسؤولية إغلاقه ومتهما واشنطن بالتنصل من التزاماتها.

AFP