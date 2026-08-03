غارة روسية تحرق مكتبة أوكرانية من 8 ملايين كتاب

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دار "رانوك" للنشر، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، عن احتراق ثمانية ملايين كتاب جراء غارة روسية استهدفت مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حادثة وُصفت بأنها "أكبر خسارة" تلحق بمنشأة للنشر في البلاد منذ عام 2022.

وذكرت الدار في بيان لها أن النيران اندلعت في مستودع الكتب بمدينة خاركيف واستمرت لساعات طويلة قبل السيطرة عليها، مشيرة إلى أن من بين الكتب المدمرة كميات كبيرة من المناهج الدراسية المخصصة للأطفال، واعتبرت الهجوم محاولة لاستهداف قطاعي التعليم والثقافة.

وأوضحت دار النشر أن هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه، حيث تعرض مستودع آخر تابع لها قرب العاصمة كييف لغارة مماثلة خلال الشهر الماضي، أسفرت عن احتراق 800 ألف كتاب.

وتشهد المتاحف والمعارض واستوديوهات الأفلام والمواقع الثقافية في أوكرانيا استهدافات متكررة منذ اندلاع النزاع، فيما تؤكد تقارير محلية أن هذه الهجمات تأتي في إطار تدمير البنية التحتية الثقافية والتعليمية للبلاد.



المصدر: وکالات