الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 3 آب 2026، البطريرك مار بولس الثالث نونا، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

وخلال اللقاء، أعرب بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم عن شكره وتقديره للرئيس بارزاني على جهوده المستمرة لحماية ودعم حقوق ومطالب المسيحيين والمكونات القومية والدينية في العراق وإقليم كوردستان كافة.

مثمناً عالياً الدور الأبوي للرئيس بارزاني في تعميق أواصر الأخوّة والانسجام وثقافة التعايش ودعم المكونات.

من جانبه، أشار الرئيس بارزاني خلال اللقاء إلى التضحيات والنضال المشترك لجميع مكونات كوردستان.

مشدداً على أنه من دواعي الفخر وجود ثقافة التعايش في كوردستان، وأننا جميعاً متضامنون وشُركاء في السراء والضراء، وأكد على أن كوردستان ستبقى مهداً للتعايش والأخوّة والوئام.