وزير النفط الاتحادي: حوارات مع طهران لتأمين الملاحة في هرمز وتوجه لرفع صادرات الشمال

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أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير النفط في الحكومة الاتحادية، باسم محمد خضير، اليوم الأحد 03 آب/أغسطس 2026، عن حوارات ومباحثات مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع وضع خطة لزيادة معدلات التصدير عبر الأنابيب الشمالية لتتجاوز 700 ألف برميل يومياً.

وقال خضير في تصريح صحفي، إن الحكومة الاتحادية توصلت إلى اتفاقية مع الجانب التركي جرى توقيعها في الأول من آب الجاري، تتضمن تمديد التفاهمات النفطية لمدة سنة، مع العمل على إعداد مسودة اتفاقية إطارية طويلة الأمد، تهدف إلى ضمان ديمومة تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان، ونقل جزء من نفط حقول الجنوب عبر الأنبوب الشمالي.

وأوضح وزير النفط أن المباحثات التي جرت برفقة رئيس الوزراء الاتحادي تناولت توسيع أطر التعاون الاقتصادي الشامل وتوقيع مذكرات تفاهم متعددة، مشيراً إلى التطلع للوصول إلى تفاهمات كبيرة مع إيران خلال الأيام المقبلة تُسهم في حماية وسهولة مرور الشحنات والناقلات النفطية في مياه الخليج.

وأكد خضير أن التوجه الحكومي يعتمد على بناء جسور الشراكة والاستثمار مع دول الجوار كركيزة لدعم الاقتصاد، مبيناً أن الإيرادات المتحققة من زيادة الصادرات وتطوير العقود مع الشركات العالمية ستُخصص لبناء وتأهيل البنى التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق، إضافة إلى تطوير الملاكات البشرية.



المصدر: واع