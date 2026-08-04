الحوثيون يعلنون استهداف "هدف حساس" في مطار نجران بـ السعودية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت جماعة "الحوثي" (أنصار الله) في اليمن، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت خلالها ما وصفته بـ "هدف حساس" داخل مطار نجران الإقليمي في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواته تمكنت من "استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران وذلك بطائرة مسيّرة" ردا على "خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسيّر".

وأفاد مصدر إقليمي مطلع وكالة فرانس برس بتضرر الرادار الرئيسي للمطار، ما أثّر على العمليات.

ولم تصدر السعودية حتى الآن أي تعليق على الاستهداف.



