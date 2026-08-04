انتقادات لواقع القطاع الصحي في العراق ودعوات لإصلاحات جذرية لمواجهة الفساد

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أربيل (كوردستان 24)- انتقد السياسي العراقي، وائل الشكر، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، واقع المؤسسات الصحية والخدمية في العراق، مؤكداً أن الجولة المفاجئة لوزير الصحة في مستشفى الكرخ كشفت عن حجم الإهمال وهدر المال العام الذي تعانيه مفاصل الدولة نتيجة تراكمات سوء الإدارة والتخطيط.

وأوضح الشكر، في تصريح صحفي، أن الحكومة الاتحادية والوزراء الحاليين ورثوا تركة ثقيلة من المشكلات التي انعكست سلباً على أداء الوزارات، مشيراً إلى أن ما رصده وزير الصحة من نقص في الأطباء والأدوية وتردٍّ في البيئة الصحية لا يمثل حالة استثنائية، بل هو واقع ينسحب على معظم مؤسسات الدولة التي أُسست وفق نظام المحاصصة الحزبية والطائفية.

وأشار الشكر إلى وجود أزمة ثقة لدى المواطن العراقي تجاه الإجراءات الحكومية، معتبراً أن العراق بحاجة إلى إعادة بناء شاملة لقطاعاته الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والكهرباء، بعد ما وصفه بـ"الخراب" الذي طال هذه المؤسسات على مدار الأعوام الماضية.

وفي الملف الاقتصادي، لفت السياسي العراقي إلى غياب التخطيط الاستراتيجي والاعتماد الكلي على تصدير النفط، محذراً من المخاطر الجيوسياسية التي قد تواجه عمليات التصدير عبر الخليج. كما انتقد ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاكتفاء الذاتي في القطاعين الزراعي والصناعي، ما جعل البلاد تعتمد بشكل مفرط على الاستيراد من دول الجوار مثل إيران وتركيا وسوريا.

وحول ملف النزاهة، كشف الشكر أن حجم الأموال المهدورة خلال الـ 23 عاماً الماضية بلغ نحو تريليوني دولار، مؤكداً أن جزءاً كبيراً منها ضاع بسبب منظومة الفساد المحمية من بعض القوى السياسية، وموضحاً أن قرارات مكافحة الفساد في الحكومات الاتحادية السابقة كانت تصطدم دائماً بالقيود البرلمانية والإرادة السياسية.

واختتم الشكر بالإشارة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطوراً في ملاحقة "حيتان الفساد" نتيجة التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وهو ما أفضى إلى صدور أوامر قبض بحق شخصيات كانت تشغل مناصب في البرلمان والحكومة، في إطار حملة وطنية لاسترداد المال العام ومحاسبة المتورطين.



المصدر: سکاي نیوز العربیة