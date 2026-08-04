بعد 15 يوماً على اعتقاله.. السلطات السورية تُفرج عن القس “نهاد” في عفرين

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أربيل (كوردستان 24)- أفرجت السلطات السورية عن القس نهاد حسن بعد نحو أسبوعين على توقيفه على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد مسؤول في الكنيسة الإنجيلية الكوردية في لبنان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "تم الإفراج عن القس نهاد أمس مساء بحدود الساعة 17:00"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف "من المؤكد أنه سيعود إلى لبنان" حيث يقيم، نظرا "لأن بقاءه في سوريا خطر عليه وعلى عائلته".

وكان القسيس نهاد، المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت ويخدم في إحدى كنائسها، قد وصل إلى مسقط رأسه في عفرين بتاريخ 19 تموز الماضي في زيارة عائلية، قبل أن تُقدم عناصر من جهاز “الأمن العام” على اعتقاله، لينقطع الاتصال به بشكل كامل.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نُقل لاحقاً إلى قسم الجرائم الإلكترونية، ثم أُوقف داخل سجن “معراته” بمدينة عفرين، دون توضيح رسمي لوضعه القانوني أو السماح له بالتواصل مع عائلته آنذاك.

وجاء اعتقال القسيس على خلفية منشورات وآراء سابقة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت انتقادات للفصائل المسلحة التي كانت تنشط في عفرين، إضافة إلى مواقف دينية وقومية مؤيدة للقضية الكوردية أثارت جدلاً في وقت سابق.