الشرع يستقبل قائد "قسد" لمناقشة مسار الاندماج في مؤسسات الدولة

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش، بحث استكمال تنفيذ بنود الاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني/يناير الماضي بين الحكومة السورية و"قسد".

كما تناول الجانبان متابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم الأهداف المتفق عليها في إطار التفاهمات الأخيرة.



المصدر: سانا