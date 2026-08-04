ترمب يعلن عن "فرصة أخيرة" للتفاوض مع إيران تزامناً مع استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، أن المفاوضات مع إيران "جارية الآن" لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، محذراً من توجيه ضربات عسكرية في حال فشل التوصل إلى اتفاق، وذلك بالتزامن مع تعرض سفينة شحن لهجوم جديد قبالة سواحل عمان.

وذكر ترمب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الجانبين يناقشان إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي "بشكل كامل" بحلول يوم غد الأربعاء كمرحلة أولى، على أن تركز المرحلة الثانية من المباحثات على البرنامج النووي الإيراني، واصفاً الموقف الحالي بـ "الفرصة الأخيرة" لطهران قبل اللجوء إلى خيارات عسكرية حاسمة.

وفي مقابل ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مبيناً أن طهران تجري حالياً مباحثات مع سلطنة عمان فقط لتأمين ممر آمن مؤقت عبر المضيق، ومؤكداً عدم وجود خطط لاستقبال وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين للخارج في الوقت الراهن.

ميدانياً، أفاد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية (UKMTO)، وتعزيزاً لبيانات مصادر ملاحة دولية، بتعرض سفينة شحن بضائع جافة لضربة بـ "مقذوف مجهول" قبالة سواحل عمان في منطقة مضيق هرمز، مما أجبر الطاقم على مغادرتها مع تسجيل فقدان أحد البحارة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أدت حالة عدم اليقين الدبلوماسي والتوتر الميداني إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 2.7%، في ظل تراجع حاد لحركة الملاحة عبر المضيق؛ حيث سجلت بيانات تتبع السفن عبور 6 سفن فقط يوم أمس الاثنين، مقارنة بنحو 100 سفينة يومياً في الأوقات الطبيعية، مع لجوء بعض السفن لإغلاق أجهزة التتبع لتجنب استهدافها أثناء عبور المياه العمانية.



المصدر: NBC