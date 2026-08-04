حكومة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل الإعفاءات من ديون الكهرباء وتؤكد: الخصم الحالي هو الأخير

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، عن تفاصيل جديدة تتعلق بنسب الخصم الممنوحة للمشتركين لتسديد ديون الكهرباء القديمة (نظام الدفع المسبق)، مؤكدة أن هذه الإعفاءات تمثل الفرصة الأخيرة ولن يتم تمديدها.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم، فقد حُددت نسب الخصم حسب نوع الاشتراك كالتالي:

إعفاء بنسبة 50% لجميع الاشتراكات المنزلية والزراعية، وخصم بنسبة 25% للاشتراكات الصناعية والتجارية والدوائر الحكومية (باستثناء أصحاب خطوط "الفيدر" الخاص).

وأكدت الحكومة أن هذا الخصم يُطبق بشكل مباشر، حيث يلتزم المشترك بدفع المبلغ المتبقي فقط بعد الاستقطاع.

وشددت على ضرورة استمرار المشتركين في دفع الفواتير الشهرية عبر نظام "المنظومة الذكية" خلال مدة لا تتجاوز 50 يوماً من صدورها، وبخلاف ذلك سيقوم النظام بقطع التيار الكهربائي بشكل آلي.

وكشفت البيانات الإحصائية المحدثة حتى مساء اليوم، أن إجمالي المبالغ التي أعفت عنها الحكومة من ديون المواطنين بلغت نحو 10 مليار دينار، فيما تجاوز عدد المشتركين الذين سددوا ديونهم القديمة 35 ألف مشترك، مع تسجيل نسبة عالية في الاعتماد على "الدفع الإلكتروني" وصلت إلى 75% من إجمالي عمليات التسديد.

وتوزعت مبالغ الإعفاءات الحكومية (الخصومات الممنوحة) على المحافظات والإدارات المستقلة كالتالي: تصدرت أربيل والسليمانية القائمة بمبلغ 3.5 مليار دينار لكل منهما، تلتها دهوك بمبلغ 2.5 مليار دينار، فيما بلغت الإعفاءات في حلبجة 100 مليون دينار.

إعفاء الحكومة من الديون القديمة قبل مشروعي "روناكي" حتی 04 اب/اغسطس 2026



المبلغ 10 مليار دینار

عدد المشتركين الذين سددوا ديونهم القديمة: أكثر من 35 ألف

نسبة الدفع عبر الفاتورة الإلكترونية (E-Pasewle): %75

مبلغ الإعفاء من الديون القديمة قبل مشروعي "روناكي" حتى الآن (04/08/2026) بحسب المحافظة:

أربيل: 3.5 مليارات دینار

السليمانية: 3.5 مليارات دینار

دهوك: 2.5 مليار دینار

حلبجة: 100 مليون دینار