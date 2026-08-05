اعتقال مسلح في كاليفورنيا للاشتباه بمراقبته تحركات ترامب

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأمنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، عن اعتقال شخص مسلح بالقرب من ملعب الغولف الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في منطقة لوس أنجلوس، وذلك قبيل زيارته المقررة للمشاركة في حملة لجمع التبرعات.

وأفادت دائرة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس, امس الثلاثاء 4 آب/اغسطس 2026، بأن المعتقل يُدعى "جانين جون تايلي" (38 عاماً)، وجرى توقيفه بعد العثور على مسدس وذخيرة محظورة داخل مركبته في موقف للسيارات بنادي "ترامب الوطني" للغولف. وأشار بيان الشرطة إلى أن المشتبه به شوهد وهو يتجول في أرجاء الملعب ملتقطاً صوراً ومقاطع فيديو، فيما بدا أنها عملية مراقبة لخطط الترتيبات الأمنية.

وأسفرت عملية تفتيش منزل تايلي عن ضبط أسلحة وذخائر إضافية، ودروع واقية، وأجهزة إرسال لاسلكي، فضلاً عن دفاتر ملاحظات تحتوي على "تصريحات مثيرة للقلق". ويواجه الموقوف حالياً تهم حيازة سلاح مخفي وذخيرة محظورة خارقة للدروع، ولا يزال قيد الاحتجاز لدى السلطات.

تأتي هذه الواقعة في سياق زيارة ترامب إلى كاليفورنيا لحضور عشاء لجمع التبرعات لصالح اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وأكدت الشرطة أن التحقيق يجري بتنسيق وثيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) وجهاز الخدمة السرية الأميركي للوقوف على أبعاد الحادثة وتأثيراتها الأمنية.



المصدر: وکالات