إيرادات سبايس إكس ترتفع 92% بدعم من الذكاء الاصطناعي وستارلينك

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة "سبايس إكس" الثلاثاء أن إيراداتها حقّقت نموا بنسبة 92% في الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزة توقعات المحلّلين بنحو مليار دولار، وذلك في أول نتائج مالية تعلنها منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في حزيران/يونيو.

وقالت الشركة في بيان إن صفقات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والنمو المتواصل لخدمة الأقمار الاصطناعية ستارلينك أسهما في تحقيق هذه النتائج.

في المقابل، واصلت الشركة الإنفاق بكثافة، مع تجاوُز نفقاتها الرأسمالية 18 مليار دولار بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.

وخُصّص أكثر من 86% من الإنفاق لقسم الذكاء الاصطناعي التابع للشركة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد مشتركي خدمة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية إلى 12 مليونا، أي ضعف العدد المسجل قبل عام.

وخفضت الشركة تاليا صافي خسائرها إلى 541 مليون دولار.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين الثلاثاء، سعى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ومديرة العمليات غوين شوتويل إلى طمأنة المستثمرين بأن سبايس إكس تنجح في التحوّل من شركة تركز أساسا على الصواريخ إلى مجموعة أعمال يشكّل الذكاء الاصطناعي محور نشاطها.

ورغم النتائج الإيجابية، تراجع سهم الشركة بأكثر من 7% خلال التداولات بعد الإغلاق.

وقال كبير المحللين لدى شركة "إي ماركتر" غادجو سيفيا لوكالة فرانس برس إن المستثمرين ما زالوا متشكّكين رغم تجاوز الشركة التوقعات.

وأضاف "لا أعتقد أن المستثمرين يريدون سماع وعود في شأن السنوات الخمس المقبلة أو المهمة إلى المريخ. الجميع يعلم أن ذلك سيستغرق وقتا (...) يريدون تحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن".

AFP