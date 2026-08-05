إثر زيارة الزيدي إلى أنقرة.. دخول 600 ميغاواط من تركيا إلى الشبكة الوطنية العراقية للكهرباء

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن دخول 600 ميغاواط من الطاقة المجهزة من الجانب التركي رسمياً وفعلياً الخدمة ضمن الشبكة الوطنية، مؤكدة أن الاستئناف جاء إثر الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى أنقرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد تركي جياد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن استئناف تجهيز الطاقة عبر خط الربط الكهربائي جاء تلبية لطلب رئيس مجلس الوزراء بدعم ملف الطاقة، وعقب تواصل وزير الكهرباء المباشر مع الشركة المتعاقدة مع الوزارة لإعادة تشغيل الخط.

وأكد المتحدث الرسمي أن دخول الـ 600 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية سيسهم بشكل مباشر في دعم منظومة الكهرباء وتقليل العجز، مشيراً إلى أنه سيتم الاتفاق والتوصل إلى آلية مالية محددة مع الجانب التركي لسداد مستحقات الشحنات الكهربائية المجهزة.



