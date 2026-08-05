نزاهة ميسان تطيح بمنتحل صفة ضابط ابتزَّ مواطناً بـ 10 ملايين دينار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، عن تمكن ملاكاتها في محافظة ميسان من إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط في جهاز أمني، متلبساً بجريمة الابتزاز والرشوة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأن فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق ميسان نجح، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، في ضبط المتهم الذي ادعى انتسابه لمديرية مكافحة المخدرات. وأوضحت أن المتهم أقدم على مساومة أحد المواطنين وطلب مبلغاً مالياً قدره (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي، مقابل إيهامه بقدرته على غلق أوراق تحقيقية في قضية مودعة لدى المديرية.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة بحوزة المتهم. مؤكدة تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.